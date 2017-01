„Będzie mi Ciebie, Rafał, bardzo brakowało”. Wzruszające słowa wicemarszałka o zmarłym koledze z Kukiz'15

„Trudno mi się pozbierać po śmierci Rafała Wójcikowskiego. Odszedł wspaniały, mądry i dobry człowiek. Jeden z najlepszych merytorycznie posłów ze wszystkich, którzy zasiadali w Sejmie III RP” – wyznał we wpisie zamieszczonym na Facebooku wicemarszałek Sejmu. Stanisław Tyszka, który znał Rafała Wojciechowskiego od 2011 roku, poświęcił zmarłemu koledze obszerne wspomnienie.

Polityk opisał w nim początki swojej znajomości z przyszłym klubowym kolegą, podkreślając jego ogromną wiedzę i przygotowanie merytoryczne. „Pamiętam też, gdy pierwszy raz zobaczyłem go w wystąpieniu publicznym. Prowadziliśmy razem szkolenia merytoryczne dla posłów PIS a Rafał był tam po prostu gwiazdą. Potrafił mówić o finansach publicznych w sposób tak atrakcyjny, prosty, mądry, ciekawy, że ludzie siedzieli z rozdziawionymi buziami. Tak samo potem przemawiał z mównicy sejmowej” – napisał Tyszka.

„Nigdy nie zapomnę jego wystąpień”

Jak przyznał, w znajomości z Wójcikowskim miał kilkuletnią przerwę, a kontakty odnowili, gdy znaleźli się obaj w ruchu Kukiz'15. Marszałek zaznaczył, że przez ten czas Wójcikowski ewoluował w „doskonałego posła”. Tyszka docenił nie tylko wiedzę, ale też charyzmę, jaką cechował się zmarły. „Nigdy nie zapomnę jego wystąpień w debatach budżetowych, błyskotliwych analiz programu 500+ czy wystąpienia, w którym wyznał, że ma zespół Aspergera i przekonał większość Sejmu do korekty reformy edukacji. To takie wystąpienia, które się odbiły szerszym echem. A jednocześnie wniosły nową jakość do debaty sejmowej” – zaznaczył polityk.

„Rafał wyskakiwał nagle na mównicę”

Tyszka podkreślił też, że bardzo często kolega z klubu imponował mu, gdy merytorycznie i celnie zabierał głos nawet podczas mniej popularnych fragmentów posiedzenia. „Rafał wyskakiwał nagle na mównicę z doskonałym stanowiskiem, opinią, komentarzem. I to niestety niewiele osób widziało. Bardzo lubił te wystąpienia” – wskazał Tyszka, podkreślając, że „dla Polski olbrzymią stratą jest to, że Rafał nie wyjdzie już na mównicę”.

„Mieliśmy oczywiście nasze spory, nie zawsze nam się łatwo rozmawiało. Wracam teraz do niektórych rozmów z wyrzutami sumienia. Śpieszmy się kochać ludzi... Będzie mi Ciebie Rafał bardzo brakowało. Będzie Cię bardzo brakowało Rzeczpospolitej. Spoczywaj w pokoju” – zakończył wicemarszałek.

W kolejnym wpisie, w którym przyznał, że czwartek, kiedy w tragicznych okolicznościach zginął Wójcikowski, był jednym z najgorszych dla niego dni.