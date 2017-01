Pogoda powoduje, że jest niebezpiecznie. Uwaga na śliskie chodniki i gołoledź na drogach

Ostrzeżenia wydały Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Główne zagrożenie stanowią marznące opady, które na powierzchni chodników i dróg tworzą cienką lodową powłokę. Jest ślisko, dlatego zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Trudne warunki na warszawskich drogach zaowocowały poważnymi kolizjami i utrudnieniami. Jak podaje TVN24, w wypadku i kolizjach na trasie S7 na rogatkach Warszawy doszło do zderzenia aż 12 samochodów. Rannych zostało kilka osób, a na trasie wytworzyły się korki.

Ostrzeżenia II stopnia

W piątek IMGW utrzymało ostrzeżenia drugiego stopnia dla kilku województw, w których spodziewane są opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. W woj. warmińsko-mazurskich trudnych warunków pogodowych należy się spodziewać do godz. 15-17, w zależności od regionu. W województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim pogoda powinna się poprawić około południa w piątek. W woj. podlaskim słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź prognozowane są do piątku do godz. 23.

Trudne warunki pogodowe potrwają dłużej na Mazowszu i w woj. łódzkim. Ostrzeżenia II stopnia dla tych obszarów obowiązywać będą bowiem do soboty (w woj. mazowieckim do godz. 6 rano, w woj. łódzkim do godz. 16).

Na południu mroźnie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w piątek do godz. 9 w woj. lubuskim oraz do godz. 13 w woj. dolnośląskim i opolskim. Mieszkańcy południowej części kraju mogą się z kolei spodziewać silnego mrozu. Dla woj. małopolskiego - w południowej części regionu, woj. śląskiego - w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w woj. podkarpackiego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim wydano w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia. Temperatura może spaść do -18, a lokalnie nawet do -25 stopni.