Jajka z prawdziwą niespodzianką. Zamiast zabawek w środku znajdowały się narkotyki

Policjanci z Wydziału Prewencji z Głogowa w dniu 17 stycznia około godziny 23.50 zauważyli na jednej z ulic niepewnie poruszający się samochód marki volkswagen. Kierowca volkswagena najpierw zatrzymał samochód do policyjnej kontroli, a po chwili ruszył i odjechał kilkanaście metrów i zatrzymał się ponownie.

W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn. Nie można było z nimi nawiązać kontaktu a policjanci wyczuli w pojeździe silną woń substancji psychoaktywnej. Okazało się, że zatrzymani przewozili marihuanę, która była umieszczona w opakowaniach po jajkach z niespodzianką. Łącznie zabezpieczono prawie 200 porcji narkotyku. Obydwaj mężczyźni, 33-letni kierowca oraz 41-letni pasażer zostali zatrzymani. Zabezpieczono również 44 tysiące zł w gotówce.

Mężczyźni, tłumaczyli, że jechali wspólnie do Niemiec po samochód i nie wiedzieli jak znaleźli się w Głogowie. Obydwaj przyznali, że byli pod wpływem środków odurzających, a pasażer spożywał również alkohol. Kierowca pojazdu, 33-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego, usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz kierowania pojazdem pod wpływem substancji psychoaktywnych. Za posiadanie narkotyków mężczyznom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności oraz utratą prawa jazdy.