Walka z korupcją, terroryzmem i ochrona suwerenności - tym zajmą się służby. „Polska oazą spokoju na tle Europy”

– Służby mają przede wszystkim chronić Polskę i służyć obywatelom. Doprowadziliśmy do tego, że służby są pod kontrolą państwa. Stało się tak, dzięki działaniom ministra Mariusza Kamińskiego. Służby są na służbie obywateli i to niezwykle ważne, by czylu się bezpiecznie. By wszystkie zagrożenia, które mogą się pojawić – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – były eliminowane. Działanie takie ma znacznie nie tylko strategiczne. To ważne także dla każdego polskiego obywatela – powiedziała po spotkaniu z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim Beata Szydło.

– Mamy przygotowany szczegółowy plan, którego celem jest wzmocnienie naszych służb specjalnych i ich modernizacja w taki sposób, by w jeszcze większym stopniu mieć przekonanie, że możemy żyć w bezpiecznym kraju – powiedział Kamiński. Dodał, że obecnie Polska pozostaje „oazą spokoju na tle tego, co dzieje się w Europie”, a zadaniem służ będzie utrzymanie tego stanu. Za główne zadanie dla podległych mu instytucji uznał jednak „ochronę suwerenności państwa”. W tym kontekście przypomniał, że w w ostatnim czasie dochodziło do zewnętrznych prób ingerencji w proces wyborczy. - Czy takie skutecznie działanie nie byłoby utratą suwerenności przez takie państwo – pytał minister koordynator służb specjalnych i wyjaśniał, że ochrona przed takim zagrożeniem jest postawiona przed szefostwem specsłużb, podobnie jak walka z możliwością dokonania ataku terrorystycznego w Polsce.

Kamiński przyznał także, że prowadzi prace nad stworzenie ustawy o jawności życia publicznego, która regulować będzie m.in. jawność oświadczeń majątkowych „wszystkich funkcjonariuszy publicznych”. Co więcej, nowe regulacje ujednolicą przepisy antykorupcyjne wprowadzone przez pojedyncze „ustawy branżowe” oraz ustalą status obywatela, który zgłosi służbom państwa możliwość popełnienia przestępstwa korupcyjnego w swoim środowisku czy miejscu pracy.