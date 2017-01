Kijowski: KOD jest w kryzysie, ponieważ podlega zmasowanemu atakowi

Mateusz Kijowski stwierdził, iż „w ciągu ostatnich dwóch tygodni realizowany jest precyzyjnie ułożony plan w walce z KOD”. „Codziennie zadawane są kolejne ciosy. Kiedy w pierwszych dniach z dosyć powszechnie znanych informacji zrobiono sensację i niespodziewanie ujawniono >>aferę<<, byłem spokojny, że szybko to wyjaśnię. Jednak złożono wobec mnie doniesienie do prokuratury, co znacznie skomplikowało możliwość wyjaśniania tej sprawy. No i każdy kolejny cios zajmował uwagę i czas, uniemożliwiając podjęcie rzetelnych wyjaśnień. Ale ja nie zapomniałem. Szykuję informację, która pozwoli Państwu wyrobić sobie własne zdanie” – napisał lider KOD w oficjalnym oświadczeniu prosząc zwolenników Komitetu Obrony Demokracji o wyrozumiałość.

„Nie mogę pozwolić by >>ciemna strona<< była górą”

Mateusz Kijowski poinformował również, że będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego KOD oraz szefa regionu Mazowsze, ponieważ „chce i musi”. „Chcę, bo jestem w KOD-zie od początku. Chcę, bo ostatni rok mojego życia związał mnie z KOD-em na dobre i na złe. Chcę, bo KOD potrzebuje dzisiaj doświadczonego i odpowiedzialnego przywództwa. Chcę, bo nie mogę pozwolić by >>ciemna strona<< była górą! Muszę, bo codziennie odbieram dziesiątki sygnałów, że ludzie oczekują ode mnie tego, żebym wziął na siebie odpowiedzialność za dalsze losy KOD-u. Muszę, bo nie chcę Was zawieść!” – stwierdził lider KOD.

Kijowski przyznał, że dochodzą do niego głosy mówiące o tym, że powinien się podać do dymisji, jednak nie może tego zrobić, ponieważ „wtedy dopiero by mieli używanie jego adwersarze” „Misternie zaplanowany atak okazałby się skuteczny” – ocenił.

Zarząd KOD wzywa Kijowskiego do rezygnacji

Zarząd Główny KOD po nadzwyczajnym posiedzeniu w dniach 16-17 stycznia wezwał lidera KOD Mateusza Kijowskiego do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego zarządu. Zarząd Główny obradował w dniach 16-17 stycznia. Jednym z najważniejszych postanowień jest przyjęcie uchwały wyrażającej brak zaufania do dotychczasowego przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Mateusza Kijowskiego oraz wezwanie dotychczasowego lidera do ustąpienia z funkcji. Głównym tematem poruszanym przez zarząd była także kwestia faktur, które firma MKM Studio należąca do Mateusza Kijowskiego i jego żony wystawiała Komitetowi Obrony Demokracji w zamian za usługi informatyczne. Zarząd KOD stwierdził, iż środki finansowe wypłacone spółce MKM Studio tytułem faktur nie zostały zwrócone do Stowarzyszenia do dnia 16 stycznia.