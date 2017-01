Komu ufają Polacy? Zobacz najnowszy sondaż

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 41,3 proc. badanych. Jednocześnie głowie państwa nie ufa 44,6 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasował się Paweł Kukiz, który odnotował duży wzrost zaufania w porównaniu z poprzednim badaniem. Zaufanie do lidera ruchu Kukiz'15 deklaruje 36,5 proc. respondentów. Na brak zaufania do Kukiza wskazało 38 proc. respondentów. Trzecie miejsce w rankingu zaufania Polaków zdobyła Beata Szydło, której ufa 33,9 proc. badanych. Zaufania do szefowej polskiego rządu nie ma 44,6 proc. badanych. Kolejne miejsce zajął prezes PiS, który cieszy się zaufaniem 29,6 proc. badanych i nieufnością 59,3 proc. respondentów (prezes PiS został liderem w kategorii brak zaufania, tuż za nim uplasował się szef MON Antoni Macierewicz).

Strata Petru i Kijowskiego

W porównaniu z poprzednim badaniem największe spadki zaufania odnotowali lider Nowoczesnej Ryszard Petru (poziom zaufania spadł o blisko połowę - do 20,9 proc.) oraz Mateusz Kijowski, do którego zaufanie deklaruje tylko 6 proc. ankietowanych. Politykami o najmniejszej rozpoznawalności okazali się lider partii Razem Adrian Zandberg, którego nie zna 47,1 proc. badanych oraz polityk lewicy Barbara Nowacka, o której nie słyszało 25,6 badanych. W kategorii jest mi obojętny zwyciężył szef SLD Włodzimierz Czarzasty, który zdobył 31,8 proc. głosów oraz przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (28,5 proc. głosów).