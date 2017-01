„Przypominamy, że Auschwitz to #GermanDeathCamp”. Akcja skierowana do zagranicznych redakcji

W obozach koncentracyjnych założonych i prowadzonych przez Niemców zginęło blisko milion osób. Polska była jedną z pierwszych ofiar niemieckiego czy sowieckiego terroru. Mimo tego, w zagranicznych mediach przy okazji tekstów historycznych pojawia się stwierdzenie polskie obozy koncentracyjne. Ponieważ 27 stycznia przypada 72. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz, a na świecie tego dnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, fundacja Reduta Dobrego Imienia rozesłała do zagranicznych redakcji informacje przypominające o tym, że Auschwitz było obozem niemieckim. Wiadomości trafiły do ponad 1300 niemieckich dziennikarzy i około 200 niemieckich redakcji, a także do ponad 100 innych mediów z całego świata.

Przeprosiny dla byłego więźnia Auschwitz

Sąd Apelacyjny w Krakowie 22 grudnia wydał wyrok, w którym nakazał niemieckiej telewizji ZDF przeprosić Karola Tenderę (byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz - red.) za użycie w 2013 roku określenia „polskie obozy śmierci„. Sąd wskazał, że przez takie stwierdzenie były więzień Auschwitz z ofiary stał się sprawcą. W pierwszej instancji sąd ocenił, że wystarczą listowne przeprosiny skierowane do byłego więźnia, jednak wówczas do apelacji przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

ZDF nie wykonuje wyroku

Reprezentujący Karola Tenderę mecenas Lech Obara poinformował jednak, że stacja próbuje obejść wyrok sądowy. Jak wskazał mecenas Obara, na portalu internetowym opublikowano odnośnik do przeprosin opatrzony logo telewizji ZDF oraz tytułem „Przeprosiny Karola Tendery”. Co więcej, tekst został opublikowany jako grafika, wobec czego nie można wyszukać go przez wyszukiwarkę internetową.

Internauci walczą o sprawiedliwość

Manipulacja niemieckiej telewizji, która nie chciała w należyty sposób zadośćuczynić byłemu więźniowi niemieckich obozów zagłady, wywołała oburzenie internautów. Twórcy profilu "Żelazna Logika" (blisko 140 tys. polubień na Facebooku) zainicjowali akcję informacyjną, której celem jest przypomnienie ZDF, na którym narodzie spoczywa odpowiedzialność za zbudowanie obozów zagłady. Profil telewizji na Facebooku został zalany falą wpisów opatrzonych hashtagiem #GermanDeathCamps, który z czasem stał się popularny też w innych mediach społecznościowych oraz m.in.w serwisie Wykop.pl. Jak donoszą internauci, osoby spamujące hashtagiem oraz specjalnie przygotowanymi grafikami profil ZDF, były banowane.