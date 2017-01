Lider gangu pruszkowskiego zatrzymany przez „łowców cieni”

Tzw. „łowcy cieni” od kilkunastu dni ustalali, gdzie może znajdować się jeden z byłych liderów gangu pruszkowskiego. W związku z licznymi sprawami, które toczą się przeciw niemu w warszawskich sądach, mężczyźnie wystawiano wezwania, na które się nie stawiał. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał więc za nim list gończy.

„Łowcy cieni” z CBŚP deptali „Bysiowi” po piętach. Ustalili, że mężczyzna ukrywa się w jednej z małych miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. Kiedy już zyskali pewność, co do tożsamości Dariusza B. zorganizowali zasadzkę. Policjanci zatrzymali przestępcę w miejscowości Trękusek pod Olsztynem. Mężczyzna nie stawiał oporu. Trafił najpierw do policyjnej izby zatrzymań, a teraz zostanie przewieziony do zakładu karnego.

Dariusz B. wywodzi się z grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zwanej „gangiem pruszkowskim”, w której strukturach pełnił rolę „majora” grupy i był rezydentem grupy w województwie warmińsko-mazurskim. Jego działalność przestępcza polegała na nielegalnym handlu i wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających, głównie na Warmii i Mazurach. Ze swojej przestępczej działalności „Bysiu” uczynił sobie stałe źródło utrzymania, które w głównej mierze wykorzystywał do zacierania śladów i ukrywania się przed organami ścigania.