Pech żołnierzy US Army w Polsce. Najpierw stłuczka, teraz rozsypane na drodze pociski do czołgów

Według informacji ujawnionych przez portal se.pl, do wypadku z udziałem amerykańskiej ciężarówki wojskowej, która wpadła w poślizg, doszło na drodze krajowej nr 27 nieopodal Zielonej Góry na wysokości miejscowości Piaski. Poszkodowany został jeden żołnierz, który został hospitalizowany. Według nieoficjalnych informacji, pojazd przewoził pociski czołgowe, które rozsypały się na drodze, wobec czego została zablokowana na odcinku kilkuset metrów od miejsca zdarzenia.

Przypomnijmy, 20 stycznia w Bolesławcu hummer najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki. Nikomu nic się nie stało, jednak samochód został uszkodzony.

Amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w Polsce zostali oficjalnie powitani w naszym kraju 14 stycznia. Są oni oni w skład Trzeciej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team), która wchodzi w skład 4. Dywizji Piechoty US Army na co dzień stacjonującej Fort Carson w stanie Kolorado, dotarli już do Polski. W skład sił przerzuconych do Europy Środkowej i Wschodniej wchodzą 446 pojazdy gąsienicowe, 907 pojazdów kołowych oraz 650 kontenerów. Mundurowi zostaną dyslokowani w kilku lokalizacjach na terenie Polski oraz przerzuceni do państw bałtyckich.