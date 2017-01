Znana jest data pogrzebu posła Rafała Wójcikowskiego

„Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu informuje, że pogrzeb tragicznie zmarłego posła Rafała Wójcikowskiego odbędzie się we wtorek 24 stycznia o godz. 12:00 w kościele św. Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim” - brzmi komunikat zamieszczony przez Kancelarię Sejmu w internecie.

Poseł ruchu Kukiz'15, Rafał Wójcikowski, zginął w wypadku samochodowym 19 stycznia nad radem. Do tragedii doszło w miejscowości Chrzczonowice pod Rawą Mazowiecką. Kącka poinformowała, że Wójcikowski zmarł na miejscu po tym, jak jego samochód uderzył w barierki. Wójcikowski jechał w kierunku Warszawy z Tomaszowa Mazowieckiego. Polityk miał stracić panowanie nad pojazdem.

Rafał Wójcikowski był ekonomistą i nauczycielem akademickim. Początkowo związany był z Uniwersytetem Łódzkim, później również z Politechniką Łódzką oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Należał do Stowarzyszenia KoLiber, jako ekspert współpracował z Fundacją Republikańską, założył i został prezesem Fundacji Aurea Libertas. W 2009 startował do Parlamentu Europejskiego z listy Prawicy Rzeczypospolitej, ale nie zdobył mandatu. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował do Sejmu w okręgu piotrkowskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 (z poparciem Ruchu Narodowego). Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 9135 głosów.