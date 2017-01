Błaszczak: Donald Trump pozwoli przezwyciężyć zagrożenia

– Donald Trump jest atakowany. Skąd my to znamy? Oczywiście z Polski. Rząd PiS też jest atakowany przez elity liberalne, które wcześniej panowały w Polsce, czy panowały w USA – zauważał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. – Trump podczas swojego inauguracyjnego przemówienia powiedział „America first”. Rzeczywiście dla niego z punktu widzenia prezydenta USA najważniejsza jest Ameryka, dla nas z naszego punktu widzenia Polska – stwierdził. – My przede wszystkim powinniśmy liczyć na siebie. Doświadczenia historyczne z 1939 roku pokazują, że trzeba mieć sojusze, gwarancje, ale trzeba przede wszystkim sobie zapewnić własne bezpieczeństwo – dodawał.

Zdaniem Błaszczaka Trump wyprowadzi Stany Zjednoczone z ekonomicznego dołka i pomoże odzyskać obywatelom władzę zawłaszczoną przez „liberalne elity”. – My musimy dbać o polskie interesy, szukać porozumienia. Jestem spokojny o przyszłość, bo uważam, że Donald Trump pozwoli te zagrożenia przezwyciężyć - mówił. Wspomniał także o nowym prawie dotyczącym imigracji. – Polskie granice są szczelne, ale ten napływ, te fale migracji z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Niemiec, do Francji to jest fakt. Gdyby nie zmiana rządu, to dziś mielibyśmy też tysiące imigrantów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Nam chodzi o bezpieczeństwo. Na zachodzie Europy dochodzi do ataków terrorystycznych, Polska jest bezpieczna, wolna od tego ale o bezpieczeństwo naszych granic musimy zadbać – przekonywał.