Strzelanina w centrum Płońska. Policja poszukuje sprawcy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 23 stycznia około godziny 9 przy ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku w województwie mazowieckim. 38-letni mężczyzna, który był już wcześniej znany policji z powodu kradzieży i włamań, postrzelił 33-letniego Dariusza T. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do płońskiego szpitala. Miał bardzo ciężkie obrażenia, ponieważ został zraniony w klatkę piersiową w okolicach serca. Mimo szybkiej akcji ratunkowej przeprowadzonej przez służby medyczne, lekarzom ze szpitala w Płońsku nie udało się uratować życia Dariusza T.

Z informacji przekazanych przez płońską policję wynika, że obaj mężczyźni znali się wcześniej, co świadczy o tym, że nie było to przypadkowe zabójstwo. Zarówno ofiara, jak i napastnik, byli wcześniej notowani przez policję z Płońska. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się płońska policja. Obecnie trwają poszukiwania 38-latka, który może być uzbrojony, ponieważ w miejscu, w którym doszło do strzelaniny nie znaleziono żadnych elementów broni.