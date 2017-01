Dlaczego PiS zmienia ordynację wyborczą? „Chcą wyborów w tym roku, dopóki mają wysokie poparcie”

Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej na Facebooku wyjaśniał, jakie są cele Prawa i Sprawiedliwości. Przekonywał, że słuszna skądinąd idea ograniczonej liczby kadencji jest jedynie przykrywką dla przeprowadzenia innej zmiany. Jego zdaniem, przy pomocy proponowanej ustawy, PiS dąży do wcześniejszych wyborów samorządowych.

„PiS przygotowuje się do zmiany ordynacji wyborczej do samorządów. W przestrzeni publicznej dyskusja skupiła się nad pomysłem 2-kadencyjności prezydentów. Ale istotą pomysłu PiS jest skrócenie obecnej kadencji i wybory jeszcze w tym roku” – pisze Borusewicz. „Ma to się stać za sprawą wprowadzenia nowej, wydłużonej do 5 lat kadencji, oraz przejściowego przepisu, w którym zapisze się, że zmiana zostanie wprowadzona w roku bieżącym w pół roku po opublikowaniu nowej ustawy” – dodaje.

„Paradoksalnie PiS wydłużając przyszłe kadencje skróci obecną. PiS będzie chciał zrobić wybory w tym roku, bo ma jeszcze wysokie poparcie, a w przyszłości ono spadnie” – tłumaczy wicemarszałek Senatu.