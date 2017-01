Kolejny uczestnik protestów przed Sejmem z zarzutami. Są zapowiedzi pozwów

Przed tygodniem policja opublikowała wizerunki osób, które w nocy z 16 na 17 grudnia demonstrowały pod Sejmem. Rzecznik Prasowy Komendy Stołecznej Policji Mariusz Mrozek wyjaśniał, że policja otrzymała takie polecenie od prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który prowadzi postępowanie w sprawie demonstracji z 16/17 grudnia.

18 stycznia odbyły się pierwsze przesłuchania w sprawie, zarzuty znieważenia operatora kamery usłyszał jeden z uczestników manifestacji. 23 stycznia zarzut znieważenia dziennikarza usłyszał inny z uczestników, a tego samego dnia kontynuowane są przesłuchania kolejnych osób.

Zapowiedzi pozwów

Obrońca kilkorga uczestników mecenas Jarosław Kaczyński mówił przed rozpoczęciem przesłuchań, że nie spodziewał się postawienia zarzutów swoim klientom. Zapowiedział już, że osoby, które reprezentuje, będą kierować sprawę do sądu cywilnego. – Mam potwierdzenia od kilku osób, że będą chciały, by wystąpić z pozwami. To są pozwy o ochronę dóbr osobistych – powiedział mec. Kaczyński.

– Należy zwrócić uwagę, że na niektórych portalach internetowych, gdzie pojawiły się te wizerunku, w komentarzach pod artykułami, pojawiły się bardzo niewybredne opinie na temat tych osób, a także wręcz nawoływania do popełnienia przestępstw – mówił adwokat, uzasadniając pozwy o ochronę dóbr osobistych.