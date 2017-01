Sondaż: Większość Polaków popiera ograniczenie kadencji posłów. Suski: To populizm

Z sondażu przeprowadzonego w dniach 19-20 stycznia na próbie 1040 dorosłych Polaków dla „Super Expressu” i NOWA TV wynika, że 54 proc. Polaków popiera wprowadzenie ograniczenia możliwości zasiadania w samorządach do dwóch kadencji. Takiego rozwiązania nie popiera 29 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 17 proc. respondentów. Ankietowani wypowiedzieli się również na temat możliwości ograniczenia kadencji dla posłów. Pozytywnie do tego pomysłu odnosi się 72 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 14 proc. badanych, a zdania nie ma 14 proc. badanych.

O komentarz do wyników sondażu „Super Express” poprosił posła PiS Marka Suskiego. W opinii Marka Suskiego ograniczenie kadencji dla posłów jest rozwiązaniem populistycznym. Ja jestem posłem już dłużej jak dwie kadencje i muszę powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł. To populizm, w Sejmie następuje zmiana władzy. W Sejmie najdłużej jedna partia rządziła dwie kadencje, więc zmian jest. Tu nie ma zagrożenia dla demokracji stwierdził Marek Suski dodając, że jakby wprowadzić ten przepis, to posłowie byliby tak oceniani, że ludzie też by chcieli im jeszcze skrócić zasiadanie w Sejmie.