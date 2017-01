Kaczyński zdradził rozwiązanie na problemy finansowe TVP. „Niedługo sprawą zajmie się Sejm”

Jarosław Kaczyński był przede wszystkim dopytywany o zapowiedzianą przez siebie na antenie TVP3 Szczecin zmianę ordynacji wyborczej, zgodnie z którą ograniczona zostałaby kadencyjność prezydentów miast, a także wójtów i burmistrzów. W związku z tą wypowiedzią pojawiły się głosy, że taka decyzja może być sprzeczna z zasadą, że prawo nie działa wstecz. – To nie dotyczy tej sytuacji, chodzi o wprowadzenie pewnych reguł, które mogą być stosowane od razu – komentował takie opinie Kaczyński.

Finansowa pomoc dla TVP?

Prezes Prawa i Sprawiedliwości był także dopytywany o słowa szefa TVP Jacka Kurskiego, który w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl przyznał, że telewizja publiczna nie przetrwa, jeśli „wsparcie finansowe z prawdziwego zdarzenia” nie nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

Jak stwierdził Kaczyński, odpowiedź na ten apel prezesa TVP jest „bardzo prosta”. – Nowa ustawa abonamentowa. Ona pozwoli na zwiększenie ściągalności abonamentu. Przy czym, według tego, co wiem w tej chwili, ten abonament będzie niższy – mówił. Oprócz tego dodał, że już niedługo tą sprawą zajmie się Sejm. Kaczyński zapewnił, że kwestia abonamentu zostanie poruszona „w najbliższych tygodniach”.

Kaczyński o Nitrasie

Prowadzący program zapytał też prezesa PiS o posła Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej, który najpierw podczas protestu w Sejmie mocno uprzykrzał życie politykom Prawa i Sprawiedliwości, a gdy oblano drzwi biura poselskiego wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego z PiS, wraz ze współpracownikami wyczyścił je.

– Poseł Nitras ma tak zmienne nastroje, że ja na jego miejscu bym się zastanowił nad sobą. Nikomu źle nie życzę, także posłowi Nitrasowi... Gdybym był bliską dla niego osobą, to bym mu powiedział: zastanów się, może jakieś decyzje powinieneś podjąć – odpowiedział prezes PiS. Kończąc swoją wypowiedź Kaczyński zastrzegł jednak, że kwestia posła Nitrasa „nie jest jego sprawą”.

Co z propozycjami dla opozycji

Podczas wywiadu powróciła też inna z zapowiedzi Kaczyńskiego, który jeszcze przed protestem w Sejmie mówił, że chciałby, aby lider opozycji miał większe uprawnienia, a także, by automatycznie otrzymywał tytuł wicepremiera. Pytany o to, w jaki sposób wyłaniano by ewentualnego przywódcę wszystkich partii opozycyjnych, odpowiedział: – Opozycja musiałaby sama wystawić lidera albo przyjąć zasadę szefa największej partii. Wtedy byłby nim Grzegorz Schetyna