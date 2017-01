Schetyna: PiS chce przejąć samorząd, więc majstruje nad ordynacją

Według lidera PO Grzegorza Schetyny koncepcja dwukadencyjności w samorządach to pomysł dobry, chociaż „zupełnie inny w wykonaniu PiS-u niż ten PO”. – To taka różnica jak między koniem a koniakiem. Trochę podobna, trochę inna. Co innego dwukadencyjność do przodu z koncepcją, o której rozmawiamy, przedłużenia jednej kadencji do pięciu lat, czyli 10 lat funkcjonowania, ale oni chcą stworzyć tę kadencyjność do tyłu. To znaczy zabrać możliwość funkcjonowania wójtom, burmistrzom, prezydentom, którzy mają zaufanie mieszkańców – mówił.

Schetyna podkreślił, że PiS chce przejąć samorząd. –Nie mogą tego zrobić w otwartych wyborach, więc majstrują przy ordynacji. To jest typowe dla nich – stwierdził. – Można rozmawiać o usprawnieniu samej procedury wyborczej, natomiast jeśli chodzi o zasady, uważam, że to są złe propozycje. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, dobrzy gospodarze, dobrze zarządzający majątkiem gminy, miasta - to ma sens. To się sprawdziło. Dlatego PiS chce z tym walczyć – dodał.