Błaszczak: 16 grudnia w Sejmie dokonano próby nielegalnego przewrotu

– To, co wydarzyło się 16 grudnia to nie był przypadek, to nie była kłótnia dwóch panów o miedzę, to była próba nielegalnego przewrotu. To była próba pozbawienia władzy tych, którzy zostali wybrani w legalnych wyborach poprzez stosowanie przemocy, poprzez stosowanie awantur. Przecież opozycja totalna mówi, że chce przejąć władzę nie poprzez wybory, tylko poprzez ulicę i poprzez zagranicę – powiedział Błaszczak.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uważa, że jeżeli sądy stwierdzą, iż naruszone zostały dobra osobiste osób, których zdjęcia umieszczono na stronie policji, to będzie oznaczał, że „polska państwo jest teoretyczne” . Jego zdaniem jest to równoznaczne z przyzwoleniem na łamanie prawa.

– Uważam, że coś bardzo złego się dzieje, że są tacy ludzie, np. Stowarzyszenie Obywatele RP, to jest taki odłam KOD, którzy mówią, że będą blokować i blokują. Próbowali blokować marsz 11 listopada, próbowali blokować miesięcznice smoleńskie, próbują blokować wjazd premierowi Kaczyńskiemu na Wawel – wymieniał.