Kempa: Oszukaliśmy Ukrainę. Trzeba im spojrzeć prosto w oczy

– Wiele dokumentów, które są w naszych archiwach i dotyczą lat 2007-2015, powoli powinno mieć zdejmowane klauzule. W KPRM również znajdują się takie dokumenty. Mówią one wiele o podejściu naszych poprzedników do Ukrainy. Ukrainie trzeba będzie spojrzeć prosto w oczy, powinien to zrobić Donald Tusk – mówiła w programie „Gość poranka” Beata Kempa. Na pytanie o to, czy oszukaliśmy Ukrainę, szefowa KPRM odpowiedziała: „W mojej ocenie na pewno tak”.

W poniedziałek 23 stycznia MSZ ujawniło notatkę z marca 2008 roku, która według resortu „była początkiem porzucania przez rząd Donalda Tuska polityki proukraińskiej na rzecz polityki prorosyjskiej”. Dokument został udostępniony Polskiej Agencji Prasowej. Notatka zatytułowana jest „Tezy o polityce RP wobec Rosji i Ukrainy”. Została podpisana przez Jarosława Bratkiewicza, ówczesnego dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ, a trafiła zaledwie do czterech osób, w tym do Radosława Sikorskiego, który wtedy pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Trafił on również do Grażyny Bernatowicz i Ryszarda Schnepfa. Jak przekazał Witold Waszczykowski, pomimo tego, że był wtedy wiceministrem spraw zagranicznych, nie miał wglądu do dokumentu.