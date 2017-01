Będzie kolejna identyfikacja ciała Lecha Kaczyńskiego

Ekshumacja Lecha i Marii Kaczyńskich odbyła się 14 listopada 2016 roku, jako pierwsza z zaplanowanych w całym kraju ekshumacji w związku z śledztwem ws. katastrofy smoleńskiej. Media poinformowały później, że śmierć spowodowały wielonarządowe obrażenia ciała typowe dla wypadków komunikacyjnych.

Do śmierci Lecha Kaczyńskiego doprowadziły ciężkie obrażenia narządów wewnętrznych, połamane kości i poważne uszkodzenia głowy. Zbadano także fragment ciała, który trafił do sarkofagu kilka miesięcy po pogrzebie w 2010 roku. Nie ma wątpliwości, że jest to fragment ciała Lecha Kaczyńskiego.

W trakcie badań pobrano do analiz 45 różnych próbek. Analizy te zostaną przeprowadzane w dwóch ośrodkach badawczych w Krakowie - Katedrze Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ oraz w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna.