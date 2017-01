Wrak Tu-154 nie wróci do Polski? Waszczykowski studzi nadzieje na jego odzyskanie

– Polska nie jest bezradna, Sejm RP nie jest bezradny, tylko musi chcieć - przekonywał Antoni Macierewicz. Wtórował mu kolega partyjny Joachim Brudziński, który podawał dokładne okoliczności, w których uda się sprowadzić rządowy samolot na powrót do Polski. - Kiedy u władzy będą ludzie, którzy naprawdę chcą to wyjaśnić. Kiedy ster władzy obejmą ludzie, którzy nie będą chodzili, tak jak miało to miejsce przez ostatnie 5 lat, na pasku Putina. Zarówno Tusk, Sikorski, jak Arabski, przez ostatnie 5 lat nie robili w tej sprawie nic – mówił przed objęciem władzy.

Po ponad roku od objęcia rządów w Polsce dokonania naszej dyplomacji w sprawie rządowego tupolewa podsumowywał szef MSZ Witold Waszczykowski. – To niezwykle dla nas ważna sprawa i zabiegi dyplomatyczne trwały przez cały ubiegły rok. Będziemy dalej intensywnie domagać się zwrotu polskiego wraku, najważniejszego dowodu katastrofy smoleńskiej i własności polskiego państwa. Te działania, które zostały już rozpoczęte, będą cały czas kontynuowane – zapewniał.

– Dokumenty, które przejrzałem, nie wskazują, aby poprzednia dyplomacja polska kiedykolwiek wtedy podniosła prośbę o zwrot wraku. To oznacza, że wtedy straciliśmy szanse, aby ten wrak odzyskać i wtedy przyjęliśmy błędną interpretację prawną wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy i wtedy popełniono fundamentalne błędy, aby wyjaśnić przyczyny i odzyskać wrak – mówił szef polskiej dyplomacji. Jak przyznał podczas podsumowania dotychczasowych osiągnięć swojego resortu, szanse na odzyskanie wraku Tu-154 M są „coraz mniejsze”.