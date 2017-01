Radom zostanie siedzibą Stoczni Marynarki Wojennej. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy

W Radomiu znajduje się obecnie Centrala Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że po przeniesieniu siedziby Stoczni Marynarki Wojennej mogłaby się ona stać częścią większego konsorcjum. Polskie Radio podkreśla, że obecna wartość Stoczni Marynarki Wojennej jest szacowana na blisko 224 miliony złotych. Aby pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej mógł zostać wcielony w życie, spółka musi wrócić do Skarbu Państwa tak, aby to właśnie ten podmiot miał największy wpływ na sytuację w stoczni. Oferty w rozpisanym w tej sprawie przetargu można składać do 31 stycznia.

Z decyzji o ulokowaniu siedziby Stoczni Marynarki Wojennej w Radomiu cieszy się prezydent miasta Radosław Witkowski, który podkreślił, że dla miasta jest to ogromny sukces, który przełoży się również na poprawę sytuacji finansowej, ponieważ każda spółka prawa kapitałowego musi zgodnie z prawem płacić CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, w miejscu, w którym znajduje się jej siedziba. Skorzystać może również samorząd całego województwa mazowieckiego.