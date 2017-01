Tragedia w Gostyniu. Policjanci znaleźli ciała trzyosobowej rodziny w tym 10-miesięcznego niemowlęcia

Jak podaje radio RMF FM, do tragicznego odkrycia doszło przy ulicy Konstytucji 3 Maja w miejscowości Gostyń w województwie wielkopolskim. Po tym jak na komisariat policji zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że od kilku dni nie ma kontaktu ze swoją rodziną, we wtorek 24 stycznia około godziny 12 funkcjonariusze policji podjęli interwencję. Okazało się, że w mieszkaniu należącym do rodziny znaleziono zwłoki 27-letniego mężczyzny, 23-letniej kobiety oraz10-miesięcznego niemowlęcia.

Przyczyna śmierci rodziny pozostaje nieznana. Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze policji, prokuratorzy oraz biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy próbują ustalić okoliczności zgonu. Z informacji radia RMF FM wynika, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo. 27-latek miał zostawić list pożegnalny. Jego treść nie wskazuje jednak na to, co mogło stać się z jego rodziną, ani dlaczego podjął decyzję o śmierci. Według wstępnych hipotez na ciele dziecka oraz kobiety nie znaleziono żadnych widocznych obrażeń.