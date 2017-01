Poseł Nowoczesnej apeluje do premier, aby zdymisjonowała szefa MSZ. „Staje się groźny dla naszego bezpieczeństwa”

Zdaniem posła Nowoczesnej, dymisja Waszczykowskiego powinna nastąpić w trybie natychmiastowym, o czym polityk Nowoczesnej mówił na konferencji prasowej. – Do niedawna mogliśmy powiedzieć o ministrze Waszczykowski, że nie ma żadnego pomysłu na polską politykę zagraniczną a jego nieudolne działania tylko kompromitują Polskę i prowadzą do osłabienia wizerunku naszego państwa na arenie międzynarodowej – mówił Szłapka. – Dziś możemy do negatywnej oceny ministra Waszczykowskiego dodać, że staje się on groźny dla naszego bezpieczeństwa – dodał.

„Małostkowość i zawiść”

Polityk odniósł się również do ujawnionego przez MSZ dokumentu, zatytułowanego „Tezy o polityce RP wobec Rosji i Ukrainy”. Dokument pochodzi z 4 marca 2008 r i był do tej pory zastrzeżony. W treści notatki pojawiła się m.in. informacja o tym, że „możliwości ekspansji Rosji są dosyć ograniczone”. W liczącym siedem stron dokumencie znalazła się także informacja, że „Departament Polityki Wschodniej sugeruje przeprowadzenie w MSZ zamkniętej dyskusji na temat polskiej polityki wobec Rosji i Ukrainy z wypracowaniem konkretnych posunięć naszej służby zagranicznej w tym zakresie”. Według Witolda Waszczykowskiego „był to początek zwrotu Donalda Tuska ku polityce prorosyjskiej”.

Według Szłapki minister Waszczykowski opublikował dokument na stronie MSZ poprzez swoją małostkowość i zawiść. Jego zdaniem szef dyplomacji chciał w ten sposób udowodnić, że w MSZ za czasów PO panował chaos i ferment intelektualny.

Szczerski za Waszczykowskiego?

Kilka dni temu w programie „Gość Wydarzeń” Waszczykowski odniósł się do spekulacji dotyczących jego dymisji. Podawano, że według „dobrze poinformowanych” źródeł zbliżonych do PiS, polskiego szefa dyplomacji miałby zastąpić dotychczasowy minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. – No, to się może zamienimy, może teraz ja będę pomagał prezydentowi – odpowiadał Waszczykowski. – Nie słyszałem nic na ten temat. To państwo spekulujecie – podkreślał.