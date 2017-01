Schetyna o przyspieszonych wyborach. „Polska nie jest państwem PiS”

Tematami wtorkowego posiedzenia klubu Platformy Obywatelskiej były m.in. wybory samorządowe, zapowiedzi PiS dotyczące ordynacji wyborczej i referendum w sprawie reformy oświatowej. – Bardzo nam zależy na tym, żeby utrzymać podmiotowość i istotę samorządu cały czas, dlatego będziemy tak bardzo o to walczyć. Nie pozwolimy PiS-owi odebrać samorządowi wagi i należnej mu podmiotowości – podkreślił Grzegorz Schetyna. – To jest pokaz nieudolności i chaosu ze strony PiS-u. Nie mają pomysłu na rozwiązywanie bieżących problemów, więc szukają kwestii zastępczych. Jeżeli znaleźli je w ataku na samorząd, to jest to ślepy strzał, bo to tutaj będziemy bardzo twardo stawać w tej sprawie – dodał.

– Przygotowujemy się do wyborów, my będziemy gotowi w każdej chwili. Bierzemy pod uwagę wariant przyspieszenia wyborów - tych samorządowych i tych parlamentarnych. Będziemy gotowi i będziemy wokół Platformy Obywatelskiej skupiać środowiska obywatelskie, inne partie polityczne, będziemy tworzyć ruchy współpracy także wśród potencjalnych koalicjantów, bo zależy nam na tym, żeby w Polsce panowała ciągle demokracja parlamentarna. Żebyśmy wierzyli w to, że Polska jest krajem, który jest normalnie rządzony i którym rządzą normalne zasady, a nie jest państwem PiS. Na to nie pozwolimy – zaznaczył lider Platformy Obywatelskiej.