Kancelaria Sejmu o zasadach pracy dziennikarzy. Zwraca uwagę m.in. na „konieczność dopasowania ubioru do powagi budynku polskiego parlamentu”

„Przypominamy, że dziennikarze i pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia w widocznym miejscu przepustki. Nie należy jej udostępniać innym osobom, a naruszenie tego obowiązku może wiązać się z unieważnieniem dokumentu i koniecznością opuszczenia budynku. Przepustkę należy okazać bez wezwania podczas wchodzenia do budynku. Strażnik może poprosić także o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu.

Kancelaria Sejmu przypomniała również, że dziennikarze posiadający przepustkę dziennikarską mają prawo do swobodnego poruszania się po budynkach parlamentu. Szczególne zasady dotyczą: Sali Posiedzeń, kuluarów, galerii oraz Domu Poselskiego. Przepustki dziennikarskie nie uprawniają do wstępu do Sali Posiedzeń i w kuluary. Obrady Sejmu dziennikarze mogą obserwować i rejestrować z loży prasowej (w ramach dostępnych miejsc) znajdującej się na galerii. Dziennikarze zostali poproszeni również o dopasowanie ubioru do powagi budynku polskiego parlamentu

W komunikacie Kancelarii Sejmu możemy przeczytać, że „konferencje prasowe i briefingi polityków odbywają się co do zasady: na I piętrze (tzw. stolik dziennikarski) w budynku C-D; na parterze hallu głównego przy wejściu CI w budynku C-D; w Centrum Medialnym (sale 01 i 02 budynek F); na parterze przed Salą Kolumnową w budynku C-D”. Z kolei fotografowanie, filmowanie i przeprowadzanie wywiadów jest możliwe w Domu Poselskim, w czytelni Biblioteki Sejmowej oraz w restauracjach i innych punktach gastronomicznych wyłącznie po uzyskaniu zgody Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu.

„Prosimy pamiętać, że osoby wchodzące na teren i do budynków Parlamentu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom strażników Straży Marszałkowskiej. Dziennikarze są zobligowani także do respektowania instrukcji przekazywanych przez pracowników Biura Prasowego” – podkreślono.