Co aktor z filmu „Smoleńsk” robi w niedostępnych sejmowych korytarzach? Nitras rozpoczyna śledztwo

Poseł Platformy Obywatelskiej przy pomocy kamery w swoim telefonie nagrał znanego z filmu „Smoleńsk” ochroniarza Jarosława Kaczyńskiego, który przebywał w niedostępnym dla nikogo oprócz posłów miejscu w Sejmie. „Nie szukam na siłę sensacji, ale w kuluary nie mają prawa wchodzić osoby postronne. Prywatni ochroniarze posłów nie maja prawa tam wchodzić z cała pewnością. Poseł Kaczyński jest tylko posłem. Czy ten pan ma broń pozostaje kwestia niewyjaśnioną” – pisał Sławomir Nitras na swoim koncie na Facebooku, gdzie w środę 25 stycznia opublikował nowe nagranie.

Na filmie widzimy tajemniczą postać, która nie chce się przedstawić, ani nie umie wyjaśnić przyczyn, dla których znajduje się w sejmowych korytarzach. Rozmowa przeprowadzana jest w miejscu, do którego nie są wpuszczani nawet dziennikarze. Mężczyzna zapewnia jedynie, że posiada stosowne upoważnienie. Na pytania posła Nitrasa nie reagowała też straż marszałkowska, co pozwala domyślać się, że osoba nagrana na filmie jest dobrze znana sejmowym strażnikom. Dlaczego w takim razie jeden z posłów może przychodzić do Sejmu z ochroniarzem, a pozostali nie mają takiego prawa? Sławomir Nitras zapowiedział złożenie interpelacji w tej sprawie.