Nowoczesne muzeum w kamienicy, w której urodziła się Maria Skłodowska-Curie

W budynku przy ulicy Freta w Warszawie już przed remontem mieściło się Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, jednak dzieliło ono powierzchnię kamienicy z lokalem użytkowym i mieszkalnym. Po przebudowie i modernizacji muzeum zajmie wszystkie kondygnacje. Prace na kompleksowym remontem i modernizacją kamienicy rozpoczęły się we wrześniu 2015 r. Odnowiona została cała elewacja budynku oraz wnętrza wraz z detalami architektonicznymi. Ponadto, zagospodarowano poddasze, które wcześniej właściwie nie było używane. Budynek wpisany do rejestru zabytków został wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe i windę. Kamienica będzie też dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miastu, które jest właścicielem kamienicy, zależało na ukończeniu remontu budynku przed obchodami 150. rocznicy urodzin Skłodowskiej-Curie, które przypadają 7 listopada. Wtedy też w budynku ma zagościć nowa wystawa poświęcona noblistce. Kustosz muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Małgorzata Rosen przypomniała na wtorkowej konferencji prasowej w kamienicy przy ul. Freta, że to właśnie tutaj urodziła się Skłodowska-Curie. – W tym roku, na 150. rocznicę urodzin (Skłodowskiej-Curie) chcemy otworzyć nową wystawę – tłumaczyła dodając, że „w piwnicach kamienicy będą magazyny Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz archiwalia, a na parterze znajdzie się laboratorium i sala wystaw czasowych”.

Na klatce schodowej znajdzie się interaktywna instalacja - układ okresowy pierwiastków. –W schodach są wbudowane czujniki, zwiedzający będą aktywowali swoim ruchem układ pierwiastków, który będzie podświetlany na całej klatce schodowej – wyjaśniła kustosz. Wystawa będzie się składać z siedmiu galerii, na których będą prezentowane zbiory Muzeum, m.in. oryginalne pamiątki po rodzinie Skłodowskich, dokumenty z konferencji naukowych, w których uczestniczyła noblistka. W muzeum znajdzie się także laboratorium, w którym będzie można interaktywnie wykonywać doświadczenia chemiczne. W budynków ma być sporo multimediów.

W kamienicy znajdzie się także miejsce na salę konferencyjną i bibliotekę Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Na poddaszu będzie sala audiowizualna, mała sala wystawiennicza oraz pokój opracowywania zbiorów. Budynek, w którym 150 lat temu urodziła się Skłodowska-Curie, został zbudowany pod koniec XVIII w. W czasie II wojny światowej został zniszczony i odbudowy w latach 50. XX wieku. Ulica Freta należy do historycznie najstarszego obszaru Warszawy, wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz do rejestru zabytków.

Skłodowska-Curie (1867-1934) to jedyna kobieta, której przyznano Nagrodę Nobla dwukrotnie. W 1903 r. razem z mężem Piotrem Curie i fizykiem Henri Becquerelem otrzymała Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością. W 1911 r. nagrodzono ją w dziedzinie chemii za prace nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.