Zamiast kija - marchewka. MEN dalej będzie wdrażać reformę i zapowiada podwyżki dla nauczycieli

Szydło uznała, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed minister Zalewską to wdrażanie reformy oświaty. Podkreślała, że reforma jest „bardzo dobrze przemyślana i przygotowana”.

– To jest dobra i potrzebna reforma, przyjazna dzieciom i przyjazna polskiej szkole. Dbająca o to, by nauczyciele mieli pracę i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcą przede wszystkim żeby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci – stwierdziła premier.

Zalewska na konferencji prasowej mówiła na temat wdrażania reformy edukacji. – Do końca czerwca wszyscy nauczyciele tzw. wrażliwych roczników, czyli klas I, IV i VII zostaną przeszkoleni z nowych podstaw programowych – poinformowała. Zapewniła, że gotowe są już nowoczesne podstawy programowe, które zakładają m.in. wprowadzenie w klasach w klasach I-III podstaw programowania i nauki gry w szachy jako wsparcie w nauczaniu matematyki.

Ponadto w kwietniu minister ma przedstawić harmonogram podwyżek dla nauczycieli.

Przegląd resortów

17 stycznia Beata Szydło zapowiedziała przegląd resortów, który potrwa przez dwa tygodnie. – Będziemy starali się szukać przyczyn tego, co nie zostało zrobione. Ministrowie wyznaczą nowe zadania, które rząd podejmie. Przegląd resortów będzie dobrą okazją do tego, by zdać sprawozdanie z tego co zostało zrobione i co będzie w tym roku zrealizowane – wyjaśniła.

Jak mówiła premier, po każdym ze spotkań z ministrami, będzie na bieżąco przekazywać informacje o tym, co zostało ustalone w celu podania obywatelom kierunków i zasad, które zostaną przyjęte.