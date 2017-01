Dymisje w resorcie zdrowia. Odchodzi dwóch wiceministrów

Dymisje w resorcie zdrowia potwierdził w rozmowie z Onetem rzecznik rządu Rafał Bochenek. Poinformował on również, że Piotr Warczyński odchodzi z powodów osobistych. Jarosław Pinkas ma z kolei wkrótce dostać nowe zadania.

Onet.pl informuje ponadto, że Beata Szydło wybrała posłankę PiS Józefę Szczurek-Żelazko na nowego wiceministra w resorcie zdrowia.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie mówiło się również o ewentualnej dymisji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. W połowie stycznia poseł Piotr Liroy-Marzec zapowiedział wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Wskazał, że jest on spowodowany nie tylko brakiem działań w sprawie ułatwienia dostępu do medycznej marihuany, ale negatywną oceną całokształtu poczynań szefa resortu zdrowia. – Panie ministrze Radziwiłł, idziemy po pana. Mamy już wniosek, mamy podpisy. Sądzę, że podpiszą się pod nim wszystkie kluby – stwierdził Piotr Liroy-Marzec. Jak zaznaczył, powinny zostać zbadane „sprawy związane z lobbingiem”. – Ja tego nie odpuszczę, gwarantuję to państwu – stwierdził polityk.