Karambol z udziałem aut Żandarmerii Wojskowej. Jednym z nich podróżował szef MON

Do karambolu doszło przy zjeździe na autostradę A1, na drodze krajowej nr 10 w Lubiczu Dolnym koło Torunia. Zderzyło się tam co najmniej 6 samochodów, w tym auta należące do Żandarmerii Wojskowej.

Jednym z samochodów podróżował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który nie ucierpiał w wypadku. Po jakimś czasie szef MON przesiadł się do innego pojazdu Żandarmerii Wojskowej i odjechał z miejsca wypadku.W tej chwili, według informacji portalu tvn24.pl, jest w drodze powrotnej do Warszawy. Informacje o wypadku potwierdził także rzecznik rządu Rafał Bochenek.

W zdarzeniu dwie osoby zostały ranne, jedna z pojazdu Żandarmerii, druga z pojazdu cywilnego – obydwie trafiły do szpitala na badania. Jak donosi RMF FM, na miejscu pracuje straż pożarna i policja.

Szef MON Antoni Macierewicz w Toruniu uczestniczył wraz z wicepremierem Piotrem Glińskim w sympozjum pt. „Oblicza dumy Polaków”, które zorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, założona przez o. Tadeusza Rydzyka.