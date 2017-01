Zdewastowano polski cmentarz wojenny w Bykowni. Zdecydowana reakcja szefa MSZ

Waszczykowski domagał się wyjaśnienia aktu wandalizmu, do którego doszło w Kijowie – Bykowni. Według informacji TVP Info, pomniki zostały oblane czerwoną farbą, pojawiły się na nich napisy wychwalające ukraińskich nacjonalistów.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił również, że strona polska oczekuje wyników w śledztwie w sprawie dewastacji pomnika w Hucie Pieniackiej. Klimkin zapewnił, że zrobi wszystko, by obie sprawy wyjaśnić i podkreślił, że ukraiński rząd potępia ostatnie incydenty.

Waszczykowski poinformował także, że polski rząd prosi o pilne wyjaśnienie sprawy prezydenta Przemyśla Roberta Chomy, który otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy. Witold Wołczyk z Urzędu Miejskiego w Przemyślu w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” poinformował, że prezydent Przemyśla Robert Choma miał zaproszenie do polskiego konsulatu we Lwowie na spotkanie noworoczno-opłatkowe. Zatrzymano go jednak na przejściu granicznym Medyka – Szeginie. Okazało się, że Choma ma zakaz wjazdu na Ukrainę. Pogranicznicy na dowód wręczyli mu pismo.

Klimkin zapewnił, że strona ukraińska pracuje nad tą kwestią i że ukraiński MSZ opowiada się za szybkim rozwiązaniem tej sprawy.