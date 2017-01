Schetyna odpowiada na słowa wicemarszałka: Nie było rozmów z Kaczyńskim, one nie mają sensu

12 stycznia Platforma Obywatelska zawiesiła trwający od 16 grudnia 2016 roku protest, odblokowując tym samym sejmową mównicę. Dwa tygodnie od tych wydarzeń, 25 stycznia, gdy wznowione zostało posiedzenie Sejmu, Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, stwierdził w TVN24, że zawieszenie protestu musiało być wynikiem rozmów lidera PO z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Do tej wypowiedzi w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Schetyna wielokrotnie podkreślał podczas wizyty w studio, że już na początku kryzysu był zdania, że rozmowy z PiS czy też prezesem PiS „nie mają sensu”. – Czy z prezesem Kaczyńskim, czy z kimkolwiek innym. Prezes Kaczyński chciał udowodnić, że miał rację i nie chciał przyznać się do błędu marszałka Kuchcińskiego – wskazywał Schetyna. Dodał, że do żadnych rozmów z Kaczyńskim nie doszło.

„Było warto”

Zdaniem lidera PO, tylko dzięki opozycji PiS wycofał się z proponowanych przez siebie zmian (m.in. zmian w zakresie pracy dziennikarzy w Sejmie – red.). – Jeśli nie ma twardego oporu, tak jak przy „czarnym proteście”, czy tak jak przy obecności mediów w Sejmie, to PiS się nigdy z niczego nie wycofa – mówił przewodniczący Platformy.

Jak podkreślił Schetyna, „było warto” postawić się w taki, a nie inny sposób Prawu i Sprawiedliwości. – To są tacy ludzie, taki jest prezes Kaczyński. Jeżeli będzie mógł coś utrzymać w ręku, to będzie to robił. Chyba, że skalkuluje, że mu się to politycznie nie opłaca – stwierdził.