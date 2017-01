„Antka rozstrzelać, a gnoja z Żoliborza pod ścianę”. Policja wszczęła postępowanie ws. komentarza na Facebooku

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Szczypińska wkleiła na swojego Twittera wpis zamieszczony przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w którym pisze on, że Regulamin Sejmu zobowiązuje go do wszczęcia procedury dotyczącej kar dla posłów. Pod postem jedna z użytkowników zamieściła zrzut ekranu, który pochodzić ma z Facebooka Krystyny Jandy. Widać na nim post mężczyzny podpisanego jako Andrzej Polak o treści: „Oni nie powinni przetrzymać do wiosny. Antka rozstrzelać powinni żołnierze, a tego gnoja z Żoliborza postawić pod ścianą i rozstrzelać jak w Rumunii w 1989 r.”. Karolina Królikowska, zamieszczając zrzut ekranu poprosiła o nie lekceważenie tej sprawy.

W odpowiedzi Komenda Główna Policji przekazała we wpisie, że nie ma przyzwolenia na takie komentarze i zostały już wdrożone czynności procesowe w związku z takim wpisem. W rozmowie z Polsat News mł. insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji przekazał, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nawoływania do nienawiści.