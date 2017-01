Witek: Jestem dumna, że uczę się od Kaczyńskiego. Można mu zaufać

– Ja się bardzo cieszę, że on jest. Że jest ktoś taki, kto wie, kto analizuje, kto ma ogromne doświadczenie, od kogo się można uczyć, z kim można dyskutować, komu można zaufać – mówiła Elżbieta Witek i dodała, że „jest dumna, że może współpracować z Jarosławem Kaczyńskim i się od niego uczyć”. – To, że jest wytrawnym politykiem od wielu lat, od 40 lat na scenie politycznej i że dzisiaj bardzo wielu polityków zgadza się z tym, za co jeszcze niedawno go krytykowano, to jestem wdzięczna losowi, że jest w tym czasie w polityce – uzasadniała.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał Witek o plany dekoncentracji zagranicznego finansowania mediów zapowiedziane przez prezesa partii rządzącej. – Trzeba by było jednak doprowadzić do sytuacji, żebyśmy mieli przede wszystkim polskie media. My nie jesteśmy przeciwni temu kapitałowi zagranicznemu, ale on nie może być aż w tak przeważającej sile, jak w tej chwili. Gazety mają polskie tytuły, ale kapitał nie jest polski – tłumaczyła Witek.

Szefowa gabinetu politycznego premier Beaty Szydło odniosła się także do audytów w ministerstwach. – Je muszę powiedzieć, że rzadko mamy okazję tak na co dzień zobaczyć, co dzieje się w poszczególnych ministerstwach. Ja myślę, że to dobrze i myślę, że dobrą praktyką byłoby, gdyby przynajmniej raz w roku premier polskiego rządu razem z ministrami pokazywał, mówił obywatelom, bo to im służymy, co w tych ministerstwach zostało zrobione, a co jest planowane na kolejny rok – mówiła.