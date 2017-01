Spektakularna akcja policji. Rozbity gang dilerów narkotyków

Policjanci szczecińskiego CBŚP, na początku 2016 roku wpadli na ślad zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się przemytem i handlem narkotykami. Przestępcy przemycali środki odurzające z Hiszpanii do Polski, gdzie były one następnie sprzedawane. Pieniądze pozyskiwane z tego procederu były wywożone za granicę i tam „prane” Według ustaleń śledczych, grupa działała w latach 2012 – 2016 i mogła przemycić do kraju, a następnie sprzedać blisko 800 kilogramów narkotyków.

Jeden z liderów szajki, który zajmował się jej tworzeniem, werbował osoby z kryminalną przeszłością, wywodzące się z tzw. „grypsery więziennej”. Miał to być sposób na zapewnienie sobie jak najdalej idącej lojalności i spokoju. Boss gangu był przekonany, że takie osoby, w przypadku zatrzymania przez policję, nie podejmą współpracy z organami ścigania.

Każdy z członków grupy wykonywał inne zadania. Część osób zajmowała się przemytem narkotyków do Polski, inni członkowie gangu byli odpowiedzialni za ich sprzedaż, a jeszcze inni za „pranie” pieniędzy. Jedna z osób pełniła funkcję tzw. „magazyniera”, który dostarczał ustaloną ilość środków odurzających w umówione wcześniej miejsce transakcji.

Policjanci szczecińskiego CBŚP systematycznie rozpracowywali i zatrzymywali kolejnych członków grupy. W Całej sprawie śledczy zabezpieczyli ponad 7 kilogramów marihuany, 357 gram amfetaminy, 45 gram kokainy, 15 tabletek ekstazy i 20 listków LSD oraz mienie przestępców o wartości blisko 300 tys. złotych. Znaleziono również trzy pistolety, sztucer i ostrą amunicję należące do przestępców.

Do grudnia 2016 r. dokonano zatrzymania łącznie 24 osoby, którym przedstawiono między innymi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt oraz handel narkotykami. Trzy osoby usłyszały zarzut kierowania grupa przestępczą.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu akt oskarżenia wobec 21 osób.