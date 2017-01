Połknęła kilogram kokainy przez przylotem do Warszawy. „Nadal ją wydala”

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Okazało się, że Keyla Josefina P. przyleciała do Warszawy po wcześniejszym połknięciu kilograma kokainy w foliowych kapsułkach. Śledczy przeliczyli, że po przewiezieniu do szpitala, kobieta wydaliła 48 gramów narkotyku.

Prokuratura przekazała, że kobieta wciąż przebywa w szpitalu, gdzie „w dalszym ciągu wydala ze swojego organizmu kapsułki” . W szpitalu kobiecie postawiono zarzut przemytu. Prokurator wnioskował też o areszt, na co zgodzili się lekarze pod warunkiem, że posiedzenie sądu odbędzie w szpitalu. Sąd na to przystał i aresztował Wenezuelkę na trzy miesiące.