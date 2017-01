Winnicki chce ukarania Scheuring-Wielgus. „Dokonała najścia na wykład o żołnierzach wyklętych”

– Joanna Scheuring-Wielgus dokonała najścia na wykład poświęcony żołnierzom wyklętym. Sprowadziła ze sobą anarchistów, którzy zakłócili prelekcję – mówi były poseł ruchu Kukiz'15 Robert Winnicki. Jego zdaniem przedstawicielka Nowoczesnej bezprawnie przerwała spotkanie z młodzieżą. – Przybyli w towarzystwie posła Rzeczpospolitej Polskiej, więc stwierdziłem, że ugoszczę ich, żeby się przysłuchiwali. Część z nich zaczęła zakłócać to spotkanie – relacjonował dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu Michał Dąbkowski. – Mieli opowiadać historię Żołnierzy Wyklętych, a okazało się, że jest to spotkanie, które można by nazwać agitacją polityczną. Radny PiS opowiadał, co zwolennicy historii na temat Żołnierzy Wyklętych robią w Toruniu, jakie akcje przeprowadzają – odpowiadała Scheuring-Wielgus.

– Anarchiści przyprowadzeni przez poseł Scheuring-Wielgus wnieśli ze sobą transparent (treść na białym materiale wypisana czarną farbą: „nie faszyzm, nie rasizm, nie nacjonalizm - nie nie nie” oraz symbolika związana ze środowiskami anarchistycznymi). Zakłócanie rozpoczęło się po piętnastu minutach prelekcji poświęconej Żołnierzom Wyklętym oraz formom ich upamiętniania w Toruniu. Anarchiści i lewicowcy przerwali mówcom twierdząc, że prelekcja, podczas której mówi się m.in. o Witoldzie Pileckim i „Nilu” Fieldorfie to „faszyzm” – twierdzi Winnicki. Jego wniosek o ukaranie posłanki wpłynął już do Sejmu.