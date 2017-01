Kolejne biuro polityków partii rządzącej oblane farbą. Tym razem Adama Bielana i Marka Suskiego

Aspirant Tomasz Krukowski z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku (woj. mazowieckie) poinformował na antenie TVP Info, że zgłoszenie o „zalaniu szyby substancją nieznanego pochodzenia” przyjął w godzinach porannych dyżurny komendy. Do samego zalania okna biura wicemarszałka Senatu Adama Bielana (członek partii Polska Razem, która wchodzi w skład rządzącej koalicji skupionej wokół PiS – Zjednoczona Prawica – red.) oraz posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego, doszło w nocy.

W budynku gdzie na parterze mieszczą się pomieszczenia wynajmowane przez parlamentarzystów mieszka jego właściciel. To właśnie on zgłosił sprawę policji. Według relacji aspiranta Krukowskiego, funkcjonariusze zebrali materiałów dowodowy po przybyciu na miejsce, a obecnie trwa analiza zapisów z monitoringu miejskiego. Ma ona pozwolić na ewentualne zidentyfikowanie i zatrzymanie sprawców.

Przypomnijmy, sytuacja z Lipska to nie pierwszy w ostatnich dniach akt tego typu. W nocy z 17 na 18 stycznia nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą drzwi wejściowe oraz elewację biura poselskiego Joachima Brudzińskiego i Leszka Dobrzyńskiego, posłów Prawa i Sprawiedliwości. O incydencie poinformował na Twitterze Dobrzyński. Policja wszczęła postępowanie i poszukuje sprawców aktu wandalizmu.Ubrudzone drzwi 20 stycznia umył wraz ze swoimi współpracownikami szczeciński poseł PO Sławomir Nitras, co przez Brudzińskiego zostało uznane za „miły gest”. Obaj politycy wykorzystali jednak sytuację do politycznego sporu - choć ton z obu stron był pojednawczy, to pojawiały się w nim próby „rozegrania sytuacji”.