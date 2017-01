Hojny gest marszałków. Miało być 500, jest 1000 zł podwyżki na biura

Zwiększone fundusze dotyczą ryczałtu na prowadzenie biur poselskich, z których pokrywane są wydatki związane z ich prowadzeniem (pensje pracowników etc.). Ta kwota wynosiła jeszcze w grudniu 13,2 tys. zł, a już na początku stycznia wzrosła do 14,2 tys. 1000 zł podwyżki otrzymali zarówno posłowie, jak i senatorowie.

Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, problemem całej sprawy nie jest to, że posłowie w ogóle dostali podwyżki, a to, że miały być one o połowę niższe. W listopadzie szef Kancelarii Senatu twierdził, że będą wynosić 500 zł.

„Rzeczpospolita” zwróciła się z pytaniami o podwyżki ryczałtu do Kancelarii Sejmu, jednak nie otrzymała komentarza.

Dziennik wspomina również inne gesty marszałków Sejmu i Senatu, dzięki którym posłowie mają więcej pieniędzy do rozdysponowania. Zwiększył się limit wydatków na remont biur poselskich (o 2 tys. zł), limit na benzynę (o 5 proc.), doszła do tego też 5 proc. podwyżka pokrycia kosztów funkcjonowania posła w Sejmie.

