Ochroniarz Kaczyńskiego chodzi z bronią po Sejmie? Nitras tłumaczy nagrywanie i zapewnia: Macierewicza też bym filmował

Przypomnijmy, 25 grudnia poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras przy pomocy kamery w swoim telefonie nagrał znanego z filmu „Smoleńsk” ochroniarza Jarosława Kaczyńskiego, który przebywał w niedostępnym dla nikogo oprócz posłów miejscu w Sejmie.

Jak tłumaczył dziś poseł, ochroniarz prezesa PiS przebywał w miejscu, w którym nie miał prawa przebywać. – Jarosław Kaczyński bardzo często pod adresem dziennikarzy używa takiego stwierdzenia, że go ścigają w sejmie. Oni go nie ścigają, tylko próbują mu zadać pytanie, wykonują swoją pracę – przypomniał. – Ja pamiętam, kiedy zostałem posłem po raz pierwszy, to pamiętam w 2005 r., że było takie, że nawet posłowie przechodzili kontrolę bezpieczeństwa, czy z bronią wchodzą do sejmu i uważam, że to jest całkowicie słusznie, bo posłowi broń w sejmie do niczego nie jest potrzebna – zaznaczył.

Poseł podkreślił, że jeżeli widzi zachowania, poprzez które ktoś łamie prawo, będzie starał się to pokazywać publicznie. Jak mówił dobrze wie o tym, że ochroniarz Kaczyńskiego nie przechodzi kontroli bezpieczeństwa.

– Są przepisy, BOR może chodzić z bronią i to jest uzasadnione. Tylko Biuro Ochrony Rządu, może nawet straż marszałkowska nie może. Natomiast ten człowiek jest z prywatnej firmy ochroniarskiej, jesteśmy w sejmie. Sejm, broń w sejmie jest niepotrzebna, ten człowiek powinien się poruszać po tych strefach, które są dostępne dla niego, a nie po strefach, gdzie wyłącznie są dostępne dla posłów. To jest porządek. To jest porządek, jeżeli ktoś od kogoś wymaga, to niech wymaga najpierw od siebie. Nie może być tak, że Jarosław Kaczyński stoi ponad prawem, bo nie stoi ponad prawem – tłumaczył dalej Nitras.

„Macierewicza też bym filmował”

Nitras mówił także o Ministrze Obrony Narodowej Antonim Macierewiczu. Stwierdził, że jest on niebezpieczny i trzeba go natychmiast odwołać. – Mamy ministra obrony narodowej, który zasuwa 140 kilometrów, taranuje osiem aut, który wyrzucił 20 proc. generałów, a pan mnie pyta o filmik w kuluarach – zwrócił uwagę prowadzącemu rozmowę. – Chcę wskazać to, że mamy realne problemy. I gdybym widział pod Toruniem, jak jeździ Macierewicz samochodem to bym to filmował. Bo żałuję, że nie ma tego momentu, kiedy pokazane jest, jak się, jak korzysta z samochodów służbowych, jak wprowadza niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników – zapewnił.