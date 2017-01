Sowa wyjaśnia zmiany personalne w Nowoczesnej: To odpowiedź na ruch PiS

Politycy Nowoczesnej wybrali nowe prezydium i rzecznika prasowego. Rozdzielili też struktury partyjne od funkcji w klubie poselskim Nowoczesnej. Jak wyjaśniali w czwartek 26 stycznia w specjalnym komunikacie, zmiany wywołane są „ryzykiem przyspieszonych wyborów samorządowych”. Od teraz prezydium klubu poselskiego ma skupić się na funkcjonowaniu Nowoczesnej w Sejmie, a Zarząd na strategii w wyborach samorządowych, rozwoju struktur i działaniach ogólnopolskich. Z wyłączeniem przewodniczącego partii Ryszarda Petru i wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak, cały skład dotychczasowego prezydium podał się do dymisji i został wybrany od nowa.

– Przewodniczący klubu poselskiego został ten sam: Ryszard Petru. Były wybory całego prezydium, bo taka była decyzja, aby wybrać na nowo i na nowo się zorganizować. To moim zdaniem bardzo dobra sytuacja, bowiem mamy do czynienia ze zmianą, z dynamiką sceny politycznej – mówił w TVP Info Sowa. Poseł wyjaśniał, że roszady w przywództwie Nowoczesnej zostały przyspieszone przez plany PiS-u dotyczące samorządów. – Wiadomo, że się rozpoczęły przygotowania do wyborów samorządowych, które nie wiadomo jeszcze kiedy będą – dodawał. – To są zmiany związane z nowym otwarciem, nowym zorganizowaniem klubu poselskiego – zakończył.