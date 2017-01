U progu epidemii grypy w Polsce. 230 tys. zachorowań

Najwięcej osób - 40 tysięcy - choruje na grypę w województwie mazowieckim. W Małopolsce chorych jest 30 tysięcy osób, a na Pomorzu - 25,5 tysiąca. Główny Inspektorat Sanitarny podał, że w ostatnim tygodniu do szpitala trafiło prawie 1000 osób z objawami pogrypowymi.

Szpitale w Ostrołęce i Radomiu wprowadziły już zakaz odwiedzin, aby ograniczyć liczbę zachorowań. Państwowy Zakład Higieny podkreśla, że tak wysoki wskaźnik zachorowań może być efektem niechęci do szczepień.

Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno - zimowym są wirusy grypy typu A i B. Grypa powoduje zachorowania w każdej grupie wiekowej (Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie dotyczyć może 5 proc. - 10 proc. dorosłych i 20 proc. - 30 proc. dzieci). Na całym świecie, szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są przyczyną około 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a około 250 000 do 500 000 zgonów, równocześnie jednak dostępne są skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bez pośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób.