Będzie ustawa „antymisiewiczowa”? Posłowie prezentują projekt

Według opublikowanego na Twitterze projektu ustawy, „szefem gabinetu politycznego MON oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych może być osoba, która: posiada co najmniej wyższe wykształcenie; posiada co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym; posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej >>tajne<<”. Miałoby to zapobiec w przyszłości sytuacji, w której odpowiedzialne stanowisko w jednym z najważniejszych ministerstw sprawowałaby osoba dobierana przez polityków „po znajomości” - bez doświadczenia i wykształcenia, tak jak to ma miejsce w przypadku powszechnie krytykowanego Bartłomieja Misiewicza.

Jak piszą w uzasadnieniu autorzy ustawy, projekt ma na celu zagwarantowanie posiadania przez szefa gabinetu politycznego ministrów odpowiedzialnych za resorty siłowe „odpowiednio wysokich kwalifikacji”. Z uwagi na szczególny charakter zadań realizowanych w tych resortach, dobór kandydatów „powinien zostać obwarowany wysokimi wymaganiami”. Ustawa miałaby wejść w życie w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia, co w oczywisty sposób powodowałoby utratę pracy przez obecnego szefa gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej.