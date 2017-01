Stacja telewizyjna mówi o „polskim obozie”. Jest reakcja ambasady

Jak podaje TVP Info, określenia polski obóz zagłady użyto w serwisie informacyjnym w prywatnym Canale 5, w materiale na temat obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Poinformowano, że 27 stycznia to rocznica wyzwolenia „polskiego obozu zagłady” Auschwitz.

Przypomnijmy, dzisiaj obchodzona jest 72 rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Apel ambasady

W środę Ambasada RP we Włoszech opublikowała komunikat, w którym apelowała o dobieranie właściwego określenia w odniesieniu do obozu Auschwitz.

„Powszechnie wiadomym jest, że nie istniały polskie „obozy”. A jednak czytając prasę czy słuchając dzienników, nadal napotykamy na to określenie nie tylko w odniesieniu do Auschwitz. Najczęściej jest ono używane jako >>skrót myślowy<<, mający na celu geograficzne określenie położenia tych miejsc zagłady: dziennikarze lub redaktorzy w istocie odnoszą się wyłącznie do ich aktualnej lokalizacji. Niemniej używanie określenia >>polskie obozy<< nawet w takim odniesieniu jest absolutnie nie do przyjęcia. W okresie funkcjonowania obozów zagłady państwo polskie nie istniało; terytorium, na którym znajdowały się obozy było zajęte i okupowane przez niemieckich nazistów” – napisano.