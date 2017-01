Chcieli kupić Nitrasa stanowiskiem? Gowin: Ministerstwo sportu proponowałem Kamilowi Stochowi

„Oni marzą o własnej partii nazywanej prawdziwą chadecją. Dzisiaj nazywają mnie radykałem, a pół roku temu kusili stanowiskiem w rządzie Szydło” – mówił o Bielanie i Gowinie poseł PO Sławomir Nitras w wywiadzie dla „Wprost”. Rozmowa została opublikowana w numerze 2/2017. „Uważam, że lojalność Adama Bielana, Jarosława Gowina i wielu innych posłów PiS wobec projektu Kaczyńskiego jest wprost proporcjonalna do okresu, który dzieli tę formację od wyborów. Im bliżej będzie wyborów, tym ta lojalność będzie mniejsza. Odsyłam do historii opuszczania PO przez Gowina. Proszę zauważyć, jak często powołuje się on na dobre relacje z politykami innych formacji. Warto śledzić, jakie formacje wymienia” – dodawał Nitras w tej samej rozmowie.

Później, w wywiadzie dla Radia Zet doprecyzował, że proponowano mu konkretnie funkcję ministra sportu. – To było myślę, że jakieś siedem miesięcy temu. O ile ja się znam na polityce, wydaje mi się, że to była taka inicjatywa indywidualna Jarosława Gowina, który w tamtym czasie próbował rozszerzyć, rozszczelnić trochę Platformę – zdradzał szczegóły negocjacji. – Ja pewnie bym o tym nie mówił, bo nie mam w zwyczaju zdradzać prywatnych rozmów, gdyby on nie nazywał mnie radykalną opozycją później – tłumaczył.

W piątek rano do słów posła PO odniósł się sam Jarosław Gowin. „Powiem Wam prawdę. Zaproponowałem stanowisko ministra sportu Kamilowi Stochowi. Zastanawia się. #prawdaNitrasa” - napisał prześmiewczo na swoim koncie na Twitterze.