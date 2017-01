Wyjazd na ferie dzięki funduszom z 500 plus? Opublikowano sondaż

W sondażu zadano pytanie: „Czy według Pana(i) opinii fundusz 500+ pomaga wysyłać dzieci na ferie zimowe?”. Twierdząco odpowiedziało 41,9 proc. respondentów. Odpowiedzi „w niewielkim stopniu” udzieliło 24,3 proc. osób.

9,3 proc. badanych osób przyznało, że fundusze z rządowego programu 500+ umożliwiły im wysłanie dziecka na ferie zimowe po raz pierwszy w życiu.

18.5 proc. badanych na zadane pytanie odpowiedziało przecząco.

„Program przynosi efekty”

– Od samego początku program „Rodzina 500 plus” był przez opozycję kontestowany, krytykowany. Wskazywano, że stanowi zagrożenie dla budżetu finansów publicznych, po czym opozycja stwierdziła, że ten program powinien finansować absolutnie wszystkie dzieci. Różne rzeczy słyszeliśmy na ten temat od opozycji – tłumaczyła Elżbieta Rafalska w grudniu ubiegłego roku na antenie TVP Info.

Minister podkreśliła, że „część polityków opozycji twierdziła, że program 500 plus to rodzaj łapówki dla wyborców, a teraz widać, że program ten przynosi efekty”. – Program funkcjonuje przez trzy pełne kwartały, korzysta z niego blisko 3 mln 800 tys dzieci – wyjaśniła Rafalska. Zapytana o koszty funkcjonowania rządowego programu, minister przyznała, że z wyliczeń resortu wynika, iż od 1 kwietnia na świadczenia dla rodzin wydano 15 mld 400 mln złotych, natomiast w całym 2016 roku będzie to 17 mld.