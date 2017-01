RPO zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego trzy ustawy. Chodzi o prawa pracowników Biura TK

Komunikat w tej sprawie zamieszczono na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o przepisy, które „dają władzy wykonawczej prawo do ingerencji w prace Trybunału i ograniczają kompetencje Trybunału do ochrony praw i wolności obywateli”. Opublikowano także cały wniosek RPO, który trafił do TK.

Wymieniono, że zawiadomienie RPO dotyczy przepisów wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ustawy organizacji i trybu postępowania przed TK.

W komunikacie RPO podkreślono, że ustawodawca postanowił utworzyć - w miejsce Biura Trybunału - Kancelarię Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. „Pracownicy Biura Trybunału stracą pracę do końca 2017 r., jeśli nie dostaną propozycji przejścia do nowych jednostek albo jeśli nie przyjmą nowych warunków pracy i płacy. Trzymiesięczne odprawy dostaną tylko ci, którzy pracowali w Trybunale ponad osiem lat. Pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyn swojej decyzji, mimo że zadania i praca nowych jednostek organizacyjnych są dokładnie takie same jak Biura, nie ma też mowy o nowych wymaganiach dla pracowników” – czytamy.

Zaznaczono, że „problem konstytucyjny dotyczy tego, czy respektowane jest przez ustawodawcę prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, skoro pozwala sobie on na przyjęcie całkowitej dowolności w usuwaniu z tej służby”.