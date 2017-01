Kaczyński: Chcemy zlikwidować patologie w samorządach, a nie eliminować samorządowców

Prezes PiS, według relacji ze zdarzenia zamieszczonej na Twitterze partii, przekonywał o ogromnym znaczeniu wyborów samorządowych zaplanowanych na 2018 rok. Wśród powodów ich znaczenia wymienił wybory parlamentarne, które odbędą się w 2019 roku. W celu doprowadzenia partii do jak najlepszego wyniku, w PiS ma powstać struktura, „która zajmie się przygotowaniem do wyborów samorządowych”. Wśród metod jej działania będzie wykorzystywanie „energii i entuzjazmu posłów, którzy w parlamencie są pierwszy raz”. Równocześnie Kaczyński chce powiększyć partię w taki sposób, by do samorządowego wyścigu wyborczego stanęli "najlepsi kandydaci".

Kaczyński odniósł się także do najbardziej kontrowersyjnego pomysłu minionych dni – ograniczenia liczby dopuszczalnych kadencji dla samorządowców - który sam zgłosił. „Nie mamy na celu eliminacji samorządowców z życia publicznego” - wskazał i dodał, że reforma powinna poza kwestiami związanymi z kadencjami, powinna objąć sprawy techniczne „by zapobiec fałszowaniu wyborów”.

Wśród innych poruszonych przez szefa partii kwestii była także reforma systemu opieki zdrowotnej oraz opór ze strony środowisk, które "tracą" na zmianach wdrażanych przez PiS.

Poza Jarosławem Kaczyńskim w spotkaniu z członkami partii udział wzięli premier Beata Szydło, wicemarszałkowie Sejmu Joachim Brudziński i Ryszard Terlecki, rzecznik partii Beata Mazurek oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.