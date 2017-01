Stanisław Tyszka ujawnia, że na podwyżki ryczałtu dla posłów zgodzili się politycy PO, Nowoczesnej i PiS

„Głosowałem na Prezydium Sejmu przeciw podwyższeniu o 1000 zł ryczałtu na biura poselskie. Przedstawiciele PiS, Platformy Obywatelskiej i.Nowoczesnej byli za” - napisał Tyszka. Odniósł się w ten sposób do ujawnionej przez „Rzeczpospolitą” informacji o tym, że w trakcie tzw. kryzysu sejmowego polityczne władze Sejmu zdecydowało o zwiększeniu środków dla posłów na prowadzenie biur poselskich. Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, problemem całej sprawy nie jest to, że posłowie w ogóle dostali podwyżki, a to, że miały być one o połowę niższe. W listopadzie szef Kancelarii Senatu twierdził, że będą wynosić 500 zł.

Dzięki podwyżkom, od stycznia posłowie i senatorowie otrzymali na prowadzenie biur 14,2 tysiąca złotych. „Rzeczpospolita” zwróciła się z pytaniami o podwyżki ryczałtu do Kancelarii Sejmu, jednak nie otrzymała komentarza.

Stanisław Tyszka jest politykiem, który w minionych miesiącach kilkukrotnie protestował przeciwko przekazywaniu nadmiernych środków budżetowych politykom. To on jako pierwszy zwrócił nagrodę, którą otrzymywali wszyscy członkowie Prezydium Sejmu.

Skład Prezydium Sejmu VIII kadencji to: